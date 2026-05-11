Agim Sulaj
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian (BE) për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, ka thënë se proceset e shpeshta zgjedhore kanë ndikuar në shtyrjen e një raundi të ri të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në nivel liderësh, transmeton Anadolu.
Kallas para takimit të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të BE-së me ministrat e Ballkanit Perëndimorë, në Bruksel, tha se kishte pajtueshmëri nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb, Aleksandar Vuçiq për takim, porse tash në Kosovë po afron një cikël i ri zgjedhjesh, çka sipas saj, e shtyn procesin.
"Ne në fakt kishim planifikuar dialogun Beograd-Prishtinë në nivel të lartë politik. Kisha marrë pajtimin nga të dy liderët, si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia, por tani në Kosovë po afrohen sërish zgjedhjet, gjë që natyrisht e shtyn këtë proces", tha Kallas.
Ajo theksoi se po punon me palët lidhur me zbatimin e marrëveshjeve që tashmë janë në fuqi dhe të cilat janë arritur deri më tani nga dialogu.
E pyetur se çfarë pret nga takimi i sotëm, Kallas ka thënë se do të diskutojnë zgjerimin dhe atë se çfarë mund të bëj në më shumë që të ecin përpara me reformat.