Këngëtari Kanye West falënderon kryeministrin Edi Rama për mikpritjen

Fatjon Cuka
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Këngëtari amerikan me famë botërore, Kanye West, ka falënderuar Shqipërinë dhe kryeministrin Edi Rama, sipas tij, për mikpritjen për koncertin e tij në Tiranë, transmeton Anadolu.
"Faleminderit Edi Rama dhe gjithë Shqipërisë që ndërtuat një stadium dhe më mirëpritët në vendin tuaj të bukur", ka shkruar West në rrjetet sociale.
Mesazhi erdhi pas koncertit të tij, ku ai falënderoi publikisht Ramën dhe vendin për organizimin e eventit.
Kanye West mbajti një koncert në Tiranë më 11 korrik, ku morën pjesë mijëra persona.
Koncerti u zhvillua në "Eagle Stadium", ndërtuar posaçërisht për këtë koncert.
Këngëtari i njohur amerikan West u prit gjithashtu edhe nga kryeministri Rama.
Duke reaguar të dielën, kryeministri Edi Rama e cilësoi koncertin si një ngjarje me jehonë globale dhe iu përgjigj kritikave lidhur me organizimin e tij.
Në një mesazh video të publikuar, Rama tha se Shqipëria "nuk organizoi thjesht një koncert", por priti një ngjarje që, për shkak të profilit ndërkombëtar të West dhe ndikimit të rrjeteve sociale, "u bë lajm në çdo cep të botës".