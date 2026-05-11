Hoxha: Zgjerimi i BE-së për Shqipërinë është zgjedhje strategjike dhe garancia më e fortë për paqe

Fatjon Cuka
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha ka deklaruar se zgjerimi i Bashkimit Evropian (BE) për Shqipërinë është një zgjedhje strategjike dhe garancia më e fortë për paqe dhe stabilitet, transmeton Anadolu.
Ministri Hoxha ka marrë pjesë në takimin informal të Ministrave të Punëve të Jashtme të Bashkimit Evropian me homologët e tyre nga Ballkani Perëndimor në Bruksel, ndërkohë ai ka theksuar se Shqipëria do të vazhdojë të ndjekë në mënyrë aktive dhe të palëkundur objektivin e saj kryesor kombëtar, anëtarësimin në BE.
Në një reagim në rrjetet sociale, Hoxha ka publikuar disa nga çështjet kryesore që sipas tij ka ndarë me homologët e tij.
"Bota siç e njihnim dikur është tronditur thellësisht. Rregullat dhe siguritë që i konsideronim prej kohësh si garanci stabiliteti, tani duken gjithnjë e më të brishta. Krizat e mbivendosura, fragmentimi gjeopolitik dhe konkurrenca strategjike në intensifikim janë zhvendosur në qendër të vëmendjes. Në një kontekst të tillë, uniteti i qëllimit dhe uniteti i veprimit nuk janë më opsionale, ato janë të domosdoshme", ka theksuar Hoxha.
Kryediplomati Hoxha ka shtuar se për Shqipërinë, uniteti do të thotë bashkim në çdo format të mundshëm për të ndërtuar sipas tij kohezion më të fortë, rezistencë më të madhe dhe një vizion më të qartë gjeopolitik. "Por, në fund të fundit, shprehja më e qartë e këtij vizioni është zgjerimi dhe pranimi në Evropë", është shprehur ai.
"Zgjerimi i BE-së për Shqipërinë është shpëtimi ynë, një zgjedhje strategjike, një spirancë qytetëruese dhe garancia më e fortë për paqe, stabilitet dhe transformim demokratik afatgjatë. Ne gjithashtu besojmë se zgjerimi është po aq i rëndësishëm për vetë Bashkimin Evropian, siç demonstrohet nga çdo shtatë cikël zgjerimi i mëparshëm. Sigurisht, ai duhet të mbetet i bazuar në meritë, por edhe i besueshëm, i prekshëm dhe i ndjekur në mënyrë aktive. Sa herë që procesi ngec, shfaqen dobësi dhe zgjerohen ndikime armiqësore", ka theksuar Hoxha.
Kryediplomati i Shqipërisë ka shtuar se duhet të thellojnë bashkëpunimin në politikën e jashtme, të sigurisë dhe të mbrojtjes, duke forcuar njëkohësisht sipas tij kohezionin dhe mentalitetin strategjik në të gjithë Evropën. "Për Shqipërinë, përafrimi me Bashkimin Evropian nuk është një menu nga e cila mund të zgjedhësh në mënyrë selektive. Është një standard dhe një angazhim që duhet respektuar plotësisht. Në këtë drejtim, ne i lejojmë vetes vetëm një përqindje: 100 për qind", tha ai.
Hoxha ka theksuar se forcimi i bashkëpunimit rajonal do të thotë gjithashtu adresimi i dobësive me ndershmëri dhe zgjidhja e çështjeve të pazgjidhura me vendosmëri, duke shtuar se "Ballkani Perëndimor padyshim ka ndryshuar për mirë, por mbetet punë e rëndësishme. Ballkani i së kaluarës mund t'i përkasë historisë, megjithatë ende duhet bërë shumë për rajonin që të meritojë plotësisht kuptimin politik dhe demokratik 'Perëndimor', dhe jo thjesht përkufizimin e tij gjeografik".
Ai ka shtuar ndër të tjera se Shqipëria ka investuar vazhdimisht dhe do të vazhdojë të investojë në bashkëpunimin dhe pajtimin rajonal. "Në veçanti, procesi i normalizimit midis Kosovës dhe Serbisë nuk mund dhe nuk duhet të bëhet një slogan bosh ose një objektiv i shtyrë përgjithmonë. Njëzet e shtatë vjet pas ngjarjeve tragjike të vitit 1999, rajoni meriton një të ardhme të përcaktuar nga stabiliteti, njohja reciproke, bashkëpunimi dhe integrimi evropian", është shprehur Hoxha.
Hoxha ka theksuar se asnjë vend nuk është imun ndaj kërcënimeve kibernetike ose hibride, duke shtuar se përvoja e Shqipërisë ka qenë e dhimbshme dhe e kushtueshme.