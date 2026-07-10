Hoxha: Zgjerimi i BE-së, një nga investimet strategjike më të suksesshme për paqe, stabilitet dhe siguri

Fatjon Cuka
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, ka deklaruar se zgjerimi i Bashkimi Evropian (BE) mbetet një nga investimet strategjike më të suksesshme për paqe, stabilitet, siguri dhe prosperitet, transmeton Anadolu.
Kryediplomati Hoxha ka marrë pjesë në takimin e Grupit “Miqtë e Ballkanit Perëndimor” në Romë, organizuar nga zëvendëskryeministri dhe ministri italian i Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar, Antonio Tajani.
Në një reagim në rrjetet sociale, ministri Hoxha e ka konsideruar këtë takim si një mundësi në kohën e duhur për të riafirmuar, sipas tij, angazhimin e përbashkët për të ardhmen evropiane të rajonit.
"Në një moment kur Evropa përballet me sfida të thella gjeopolitike, zgjerimi mbetet një nga investimet strategjike më të suksesshme të Bashkimit Evropian për paqe, stabilitet, siguri dhe prosperitet. Ruajtja e momentit në procesin e pranimit nuk është vetëm jetike për Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor, por është po aq e rëndësishme për forcën, qëndrueshmërinë dhe besueshmërinë gjeopolitike të vetë Evropës në të ardhmen", ka theksuar Hoxha.
Ai ka shtuar se ka nënvizuar në veçanti rëndësinë e ruajtjes së besueshmërisë së procesit të zgjerimit, i cili duhet të mbetet "i bazuar fort nëmeritë, nga të dyja palët: vendet kandidate duhet të kryejnë reforma dhe të përmbushin angazhimet e tyre, ndërsa Bashkimi Evropian duhet të njohëdhe shpërblejë progresin".
"Objektivi ynë mbetet i qartë. Ne do të qëndrojmë në kursin me të njëjtën vendosmëri, angazhim dhe ndjenjë qëllimi që na kanë udhëhequr deri më tani. Shqipëria do të vazhdojë të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të përfunduar negociatat e pranimit(në BE) deri në vitin 2027 dhe për të arritur qëllimin e saj strategjik për t'u bërë anëtare e familjes evropiane brenda kësaj dekade. Ky nuk është vetëm një ambicie kombëtare, është një angazhim i rrënjosur në reformat tona, i mbështetur nga qytetarët tanë dhe i nxitur nga bindja jonë se e ardhmja e Shqipërisë qëndron fort brenda BE-së", është shprehur Hoxha.
Kryediplomati i Shqipërisë, në lidhje me procesin e integrimit evropian, ka theksuar se dritarja aktuale e mundësisë është historike, duke shtuar: "Ne kemi një përgjegjësi kolektive për ta shfrytëzuar atë dhe për të përfunduar projektin e ribashkimit evropian, duke ndërtuar një Evropë që është më e fortë, më e sigurt, më elastike dhe më e bashkuar në përballjen me sfidat e së ardhmes".
Pjesë e takimit ishin edhe ministra të jashtëm nga vendet e tjera të rajonit.