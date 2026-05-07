Hoxha-Rutte: Angazhimi i vazhdueshëm i NATO-s mbetet thelbësor për ruajtjen e stabilitetit në rajon

Fatjon Cuka
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, është takuar në Bruksel me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, ndërkohë në fokus të bisedimeve ishin çështjet për Aleancën, shpenzimet për mbrojtjen, Ballkanin Perëndimor dhe Ukrainën, transmeton Anadolu.
Në një reagim në rrjetet sociale, Hoxha ka theksuar se takimi u realizua në një kohë kur Shqipëria vazhdon të thellojë angazhimin dhe përgjegjësitë e saj brenda Aleancës.
"Ne ndamë mendimin se, në mjedisin e sotëm të sigurisë gjithnjë e më kompleks dhe të paparashikueshëm, NATO është më e rëndësishme dhe e domosdoshme se kurrë. Forcimi i mbrojtjes kolektive, rritja e shpenzimeve të mbrojtjes, mbështetja e Ukrainës dhe zgjerimi i kapaciteteve industriale të mbrojtjes mbeten përparësi qendrore për ruajtjen e parandalimit, qëndrueshmërisë dhe sigurisë transatlantike", ka theksuar Hoxha.
Kryediplomati Hoxha ka shtuar se Shqipëria e ka dëshmuar vazhdimisht se është një aleat i besueshëm, i përkushtuar dhe aktiv.
"Kontributi ynë në sigurinë kolektive vazhdon të rritet përmes rritjes së investimeve në mbrojtje, modernizimit të Forcave tona të Armatosura dhe pjesëmarrjes aktive në misionet dhe operacionet aleate. Duke u bazuar në këtë trajektore, Shqipëria mbetet plotësisht e përkushtuar për të forcuar më tej aftësitë e saj mbrojtëse dhe për të siguruar që angazhimet tona të përkthehen në gatishmëri konkrete operacionale që rrit sigurinë kombëtare dhe atë të aleatëve", është shprehur kryediplomati shqiptar.
Hoxha ka theksuar se gjithashtu theksuan rëndësinë e ruajtjes së një fokusi të fortë dhe të unifikuar strategjik në Ukrainë, duke shtuar: "Shqipëria mbetet plotësisht në përputhje me përpjekjet e aleatëve për të ofruar mbështetje të qëndrueshme përmes mekanizmave të NATO-s, duke përfshirë trajnimin, ndihmën dhe ndërtimin afatgjatë të kapaciteteve, si pjesë e angazhimit tonë më të gjerë për të mbrojtur rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla".
Lidhur me Ballkanin Perëndimor, Hoxha është shprehur se kanë riafirmuar se angazhimi i vazhdueshëm i NATO-s mbetet thelbësor për ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë afatgjatë në rajon. "Shqipëria do të vazhdojë të investojë në bashkëpunim më të fortë rajonal, koordinim më të ngushtë midis aleatëve dhe efektivitetin e pranisë së NATO-s në Kosovë, me KFOR-in që luan një rol të domosdoshëm stabilizues", tha Hoxha.
Ministri Hoxha ka theksuar se gjatë takimit ka dhënë një përditësim mbi përgatitjet e Shqipërisë për të pritur samitin e NATO-s vitin e ardhshëm në Tiranë, i pari që zhvillohet ndonjëherë në Ballkanin Perëndimor, duke shtuar se: "Kjo përfaqëson si një përgjegjësi historike ashtu edhe një njohje të fortë të rolit të Shqipërisë brenda Aleancës, si dhe të rëndësisë strategjike të rajonit tonë. Unë riafirmova angazhimin e plotë të Shqipërisë, në koordinim të ngushtë me Selinë e NATO-s, për të ofruar një samit të suksesshëm, me vizion dhe me ndikim".