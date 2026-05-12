Hoxha në takimin e grupit "Miqtë e Ballkanit Perëndimor": Integrimi në BE është një domosdoshmëri gjeostrategjike

Fatjon Cuka
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha ka deklaruar se integrimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian (BE) është një domosdoshmëri gjeostrategjike për një Evropë më të fortë, transmeton Anadolu.
Hoxha ka marrë pjesë në takimin e nivelit të lartë të Grupit të "Miqve të Ballkanit Perëndimor" në Bratislavë të Sllovakisë, me ftesë të ministrit të Punëve të Jashtme dhe Evropiane të Sllovakisë, Juraj Blanar.
Në një reagim në rrjetet sociale, Hoxha ka theksuar se takimi riafirmoi një mirëkuptim të qartë dhe të përbashkët se: "Integrimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian nuk është më thjesht një aspiratë afatgjate: është një domosdoshmëri gjeostrategjike për një Evropë më të fortë, më të sigurt dhe më të bashkuar".
"Për Shqipërinë, qëllimi kombëtar i anëtarësimit në BE brenda kësaj dekade nuk është thjesht një dëshirë, një objektiv i thjeshtë politik, aq më pak një slogan. Është një objektiv kombëtar, një afat pune dhe misioni ynë kryesor strategjik", ka theksuar Hoxha.
Ai ka shtuar se në takim ka nënvizuar "angazhimin e fortë të Shqipërisë" për të çuar përpara reformat, për të forcuar institucionet demokratike dhe sundimin e ligjit, për t'u përshtatur plotësisht me Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë të BE-së, dhe për të kontribuar në mënyrë aktive në stabilitetin rajonal dhe sigurinë evropiane.
Kryediplomati Hoxha ka theksuar se Shqipëria po fiton anëtarësimin në BE me reforma dhe me një mendësi të qartë, sipas tij, duke vepruar tashmë si një shtet anëtar i ardhshëm.
"Diskutimet tona u përqendruan në integrimin gradual, bashkëpunimin rajonal dhe sigurinë si çështje kyçe dhe urgjente në zemër të procesit të zgjerimit. Në një mjedis gjeopolitik gjithnjë e më sfidues, zgjerimi duhet të mbetet i besueshëm, i bazuar në meritë dhe i ankoruar në rezultate të prekshme për qytetarët tanë", ka shtuar Hoxha, duke theksuar se është e rëndësishme të sigurohen që asnjë vend në rajon të mos ndihet i braktisur ose i shkëputur strategjikisht nga procesi evropian.
Kryediplomati shqiptar është shprehur se në një kohë kur Evropa përballet me sfida komplekse sigurie, ekonomike dhe gjeopolitike, "përfundimi i bashkimit të Evropës nuk është vetëm në interes të Ballkanit Perëndimor, por është në interesin strategjik të vetë BE-së".
"Vendet që janë bashkuar me BE-në më parë kanë një histori për të treguar: është një histori suksesi, rritjeje, paqeje dhe prosperiteti. Të gjithë pajtohen se e ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian. Por koha për të ecur përpara së bashku, me bindje dhe vendosmëri, është tani", tha Hoxha.
Grupi "Miqtë e Ballkanit Perëndimor" përbëhet nga Italia, Austria, Greqia, Çekia, Sllovakia, Kroacia dhe Sllovenia, dhe u formua me qëllim përshpejtimin e procesit të pranimit dhe integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian.