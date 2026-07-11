Hoxha: Mohimi i Gjenocidit të Srebrenicës është shtrembërim i së vërtetës dhe sulm ndaj dinjitetit të viktimave

Shpetim Hiseni
11 korrik 2026•Përditësim: 11 korrik 2026
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, tha se plaga e gjenocidit ndaj më shumë se 8.000 djemve dhe burrave të pafajshëm në Srebrenicë vazhdon të jetojë në ndërgjegjen kolektive të rajonit dhe të botës, transmeton Anadolu.
Përmes një videomesazhi në Potoçari gjatë ceremonisë përkujtimore me rastin e varrimit të dhjetë viktimave të Gjenocidit të Srebrenicës, Hoxha theksoi se Srebrenica nuk ishte vetëm një tragjedi lufte apo një akt i spastrimit etnik, por akt i planifikuar i vrasjes masive i drejtuar kundër boshnjakëve.
“Srebrenica nuk ishte vetëm një tragjedi lufte dhe as vetëm një krim i spastrimit etnik. Ishte gjenocid – një akt i planifikuar i vrasjes masive i drejtuar kundër boshnjakëve myslimanë, të cilët ishin shënjestër vetëm për shkak të asaj që ishin. Prandaj kujtesa është e rëndësishme. Prandaj e vërteta është e rëndësishme”, tha Hoxha.
Ai u shpreh se mohimi i gjenocidit nuk është interpretim, por “shtrembërim i së vërtetës dhe sulm ndaj drejtësisë dhe dinjitetit të viktimave”, duke shtuar se faktet janë vërtetuar nga gjykatat.
Hoxha theksoi se Rezoluta e miratuar nga Kombet e Bashkuara për Srebrenicën përfaqëson një qëndrim të qartë ndërkombëtar kundër mohimit dhe revizionizmit, duke nënvizuar se Shqipëria qëndron fuqishëm në anën e së vërtetës, paqes dhe dinjitetit njerëzor.
Në Potoçari sot zhvillohet ceremonia kolektive e varrimit, ku mbetjet mortore të dhjetë viktimave të Gjenocidit në Srebrenicë do të gjejnë prehjen e përhershme.
Gjenocidi në Srebrenicë u krye në korrik të vitit 1995 nga forcat e Ushtrisë së Republikës Sërpska dhe bashkëpunëtorët e tyre, të cilët vranë mbi 8.000 burra dhe djem boshnjakë.