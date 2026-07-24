Haxhiu pret në takim lamtumirës ambasadorin turk: Miqësia mes Kosovës dhe Turqisë do të vazhdojë të thellohet

Agim Sulaj
24 korrik 2026•Përditësim: 24 korrik 2026
Ushtruesja e detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka pritur në takim lamtumirës ambasadorin në largim të Turqisë në Kosovë, Sabri Tunc Angili, transmeton Anadolu
Ushtruesja e detyrës së Presidentes, Haxhiu, nëpërmjet rrjeteve sociale ka bërë të ditur se e ka falënderuar ambasadorin Angili për “bashkëpunimin e mirë, qasjen konstruktive dhe angazhimin e tij në forcimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Turqisë”.
“Gjatë mandatit të tij, ai ka qenë një bashkëbisedues i hapur dhe një mbështetës i zhvillimit të mëtejshëm të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve tona”, tha Haxhiu.
Tutje, Haxhiu bëri të ditur se i ka uruar ambasadorit Angili suksese në angazhimet e ardhshme duke shprehur bindjen se miqësia ndërmjet Kosovës dhe Turqisë do të vazhdojë të thellohet.