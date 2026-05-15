Haxhiu në takim me komisioneren Kos: Kosova e sheh të ardhmen e saj në BE

Agim Sulaj
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Ushtruesja e Detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka pritur në takim Komisioneren e Bashkimit Evropian (BE) për Zgjerim, Marta Kos, në vizitën e saj të parë zyrtare në Kosovë, raporton Anadolu.
Haxhiu tha se me komisioneren Kos biseduan për rrugën evropiane të Republikës së Kosovës, për reformat që duhet të çohen përpara dhe për rëndësinë që procesi i zgjerimit të jetë i drejtë, i besueshëm dhe i bazuar në merita.
Haxhiu më tej ka thënë se Kosova e sheh të ardhmen e saj në BE dhe sipas saj ky është orientim i qytetarëve kosovarë, projekt shtetëror dhe zgjedhje strategjike.
Ajo shtoi se presin që përkushtimi i Kosovës ndaj demokracisë, sundimit të ligjit dhe vlerave evropiane të gjejë përgjigje të qartë edhe nga Bashkimi Evropian.
“E falënderova Komisioneren Kos për vizitën dhe për angazhimin e saj në procesin e zgjerimit. Kosova mbetet e përkushtuar për bashkëpunim të ngushtë me institucionet e BE-së, në interes të qytetarëve tanë dhe të një Evrope më të plotë, më të sigurt dhe më demokratike”, ka thënë Haxhiu.