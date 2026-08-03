Hakerët qasen në të dhënat e 31 mijë personave juridikë në Lihtenshtajn

İlayda Çakırtekin
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Hakerët kanë siguruar qasje të paautorizuar në të dhënat e rreth 31 mijë personave juridikë në Lihtenshtajn, njoftoi qeveria, transmeton Anadolu.
"'Regjistri i Pronarëve Përfitues' (VwbP) ishte objektiv i një sulmi kibernetik. Kopjet e të dhënave të rreth 31 mijë personave juridikë u qasën në mënyrë të paligjshme. Qeveria ka krijuar një ekip krize", thuhet në një deklaratë me shkrim.
Qeveria tha se një autor i panjohur siguroi qasje digjitale të paautorizuar në regjistër më 30 korrik. Autoritetet zbuluan parregullsi, morën masa për sigurimin e të dhënave dhe mbyllën sistemin e prekur.
"Më 31 korrik 2026, qeveria u informua se kishte ndodhur një sulm potencialisht i suksesshëm ndaj VwbP-së. Pasditen e 1 gushtit, rezultatet e para të konfirmuara të hetimeve paraprake iu transmetuan qeverisë", shtoi deklarata.
Qeveria theksoi se nuk kishte asnjë tregues se ndonjë e dhënë në sistem ishte ndryshuar ose fshirë.
Regjistri i Pronarëve Përfitues mbahet për të ndihmuar në parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe përmban informacione mbi pronësinë përfituese të kompanive, fondacioneve dhe trusteve.