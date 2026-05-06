Gjenden në Mitrovicë eshtrat e të paktën dy personave, dyshohen si të zhdukur të luftës

Agim Sulaj
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Në Mitrovicë të Jugut janë zbuluar eshtrat e të paktën dy personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë, transmeton Anadolu.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur në raportin 24-orësh se gërmimet janë kryer me urdhër të gjykatës, ndërsa dyshohet se mbetjet mortore u përkasin personave të listës kombëtare të të zhdukurve me forcë gjatë periudhës së luftës 1998-1999.
“Pas përfundimit të procedurave në vendin e ngjarjes mbetjet e eshtrave janë sjellë në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminim mjekësor dhe konfirmim të identitetit përmes analizës së ADN-së”, thuhet në njoftimin e policisë .
Sipas të dhënave të Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur dhe Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, mbi 1.500 persona rezultojnë ende të zhdukur.
Ndër vite janë ndërmarrë dhjetëra operacione kërkimi në bashkëpunim mes institucioneve vendase dhe organizatave ndërkombëtare, të cilat kanë ndihmuar në identifikimin e qindra viktimave përmes analizave të ADN-së, por procesi ka hasur shpesh në vështirësi për shkak të mungesës së informacionit të saktë për vendndodhjen e varrezave masive dhe sfidave politike mes palëve.