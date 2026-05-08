Fushata "Pastrimi Gjeneral i Fundjavës" nis në Maqedoninë e Veriut, merr pjesë edhe presidentja Davkova

Shpetim Hiseni
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Mijëra vullnetarë, organizata dhe institucione publike morën pjesë sot në aksionin ekologjik "Pastrimi Gjeneral i Fundjavës", i organizuar në Maqedoninë e Veriut me qëllim pastrimin e mjedisit dhe ngritjen e vetëdijes për ruajtjen e pastërtisë së qytetit, transmeton Anadolu.
Në aktivitetin e organizuar në kryeqytetin Shkup, mori pjesë edhe presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, e cila u pa në terren së bashku me qytetarë dhe vullnetarë gjatë aksionit të pastrimit.
Në një postim në rrjetet sociale, presidentja Siljanovska-Davkova tha se aktivitetet e tilla të ruajtjes së mjedisit duhet të shndërrohen në filozofi jetësore.
"Në vend që të jetojë në harmoni me natyrën, njeriu hyn në konflikt me të, duke prishur ekuilibrin natyror dhe duke shkuar drejt vetëshkatërrimit. Iniciativa të tilla janë një kujtesë e rëndësishme për nevojën për ndryshim: , ka shkruar ajo.
Ndërkaq, kryetari i Shkupit, Orce Gjorgjievski, tha se Shkupi "po pastrohet më shumë se kurrë", duke theksuar se qyteti mund të jetë më i pastër vetëm nëse qytetarët kontribuojnë në ruajtjen e tij.