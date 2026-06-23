Fotografët kapin momentin e rrallë, vetëm disa metra larg me rrëqebullin ballkanik

Agim Sulaj
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Fotografët Kujtim dhe Betim Çodari kanë kapur një moment të rrallë në natyrë me fotoaparatet e tyre në Kërçovë të Maqedonisë së Veriut, transmeton Anadolu.
Fotografët kanë kapur momentin kur specia e rrallë, rrëqebulli ballkanik, shihet mes disa shkëmbinjve, duke e publikuar atë në rrjetet sociale.
"Një moment jashtëzakonisht i rrallë! Të incizosh një rrëqebull ballkanik në habitatin e tij natyror është privilegj që u takon shumë pak njerëzve. I fshehtë, i kujdesshëm dhe ndër kafshët më të rralla të Ballkanit, ai rrallë shfaqet para syrit të njeriut", shkruan fotografët në rrjetet sociale.
Ata konsideruan se "kjo pamje është dëshmi e bukurisë së egër që ende jeton në malet tona".
Rrëqebulli ballkanik është një nënlloj i llojit të rrëqebullit euroaziatik në gjininë e rrëqebullit. Ai haset më së shpeshti në lindje dhe në veri të Shqipërisë dhe në perëndim të Maqedonisë së Veriut dhe ka një pakicë shumë të vogël edhe në Kosovë dhe Mal të Zi.