Fillon procesi gjyqësor ndaj ish-presidentit të Shqipërisë, Ilir Meta

Fatjon Cuka
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Sot ka filluar procesi gjyqësor ndaj ish-presidentit të Shqipërisë, Ilir Meta, i cili ndodhet në paraburgim dhe akuzohet për disa vepra penale, raporton Anadolu.
Në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (GJKKO), është mbajtur seanca e parë, ndërkohë i pranishëm ishte edhe Meta.
Meta i ka kërkuar GJKKO-së që të garantojë transmetimin e drejtpërdrejtë të të gjithë këtij procesi, kërkesë për të cilën gjykata ende nuk ka marrë një vendim.
Avokati i ish-presidentit Meta, Kujtim Cakrani, në një deklaratë për mediat sot theksoi se është e papranueshme që seancat për gjyqin në fjalë nuk jepen drejtpërdrejtë për publikun.
Ndërkohë, në çështjen në fjalë do të gjykohet edhe ish-bashkëshortja e Metës, Monika Kryemadhi, e cila ishte e pranishme sot në seancën e parë të gjykimit në themel.
Seanca e radhës për këtë proces gjyqësor raportohet se do të mbahet më 11 maj.
Gjykatat në Shqipëri kanë refuzuar edhe kërkesat e ish-presidentit Meta për lirim nga paraburgimi.
- Çështja ndaj ish-presidentit Meta
Ish-presidenti Meta është arrestuar më 21 tetor 2024, i dyshuar për kryerjen e disa veprave penale në lidhje me çështjen që është e njohur si "Kontrata e shërbimit CEZ-DIA" dhe për "kontrata lobimi në SHBA".
Aktualisht, Meta është në paraburgim. Sipas Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Meta është i dyshuar për pastrim parash, korrupsion dhe mosdeklarim pasurish.
Meta, i cili aktualisht është kryetar i partisë opozitare, Partisë së Lirisë, ka mbajtur poste të larta në institucionet e shtetit shqiptar.