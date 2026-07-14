Ahmet Nurduhan, Fatjon Cuka
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
AHMET NURDUHAN / FATJON CUKA
Pas mbajtjes së Samitit të 36-të të NATO-s në Ankara, vlerësohet se Samiti i 37-të i NATO-s, i cili do të organizohet në kryeqytetin shqiptar, Tiranë, do të forcojë pozitën strategjike të vendit, ndërsa theksohet se roli i kryeministrit Edi Rama vlerësohet pozitivisht nga partnerët perëndimorë.
Ndërsa Shqipëria po përparon me hapa të shpejtë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian (BE), fakti që vendi do të jetë mikpritës i Samitit të ardhshëm të NATO-s konsiderohet si një sukses si për Shqipërinë, ashtu edhe për kryeministrin Edi Rama.
Ekspertja shqiptare e çështjeve të sigurisë, Juxhina Sotiri Gjoni, në një prononcim për Anadolu, bëri vlerësime lidhur me rëndësinë e Samitit të ardhshëm që do të organizohet nga Shqipëria.
Duke iu referuar samitit të mbajtur javën e kaluar në Ankara, Gjoni tha se ai përbën rrugëdalje operative për vendimet e marra në Vilnius dhe Hagë.
"Samiti i dha fund epokës së premtimeve publike. Fokusi kaloi te përdorimi i rritjes së shpenzimeve të mbrojtjes në 5 për qind të PBB-së të dakordësuar në Hagë për të prodhuar armatime, pajisje dhe infrastrukturë reale", tha ajo.
Duke theksuar rëndësinë e rolit rajonal të Turqisë, Gjoni u shpreh: "Turqia pozicionohet si një aktor kyç dhe shtyllë gjeopolitike për shkak të tre faktorëve kryesorë; Lidershipi në Mesdhe dhe Evropën Juglindore. Për vende si Shqipëria, që ndodhen në këtë rajon, Turqia merr rolin e liderit ushtarak të drejtpërdrejtë. Ajo shërben si mburojë rajonale dhe garantuese e konceptit të një 'NATO-je më evropiane'."
- Samiti do ta shndërrojë Shqipërinë në një aktor vendimmarrës dhe garantues të stabilitetit në Ballkanin Perëndimor
Gjoni theksoi se mbajtja e Samitit të NATO-s në Tiranë do të shënojë momentin më kritik për gjeopolitikën shqiptare dhe njëkohësisht do ta shndërrojë vendin nga një konsumator i thjeshtë i sigurisë në një aktor vendimmarrës dhe garantues të stabilitetit në Ballkanin Perëndimor.
Duke theksuar se samiti do të konfirmojë pjekurinë diplomatike dhe operacionale të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, Gjoni tha:
"Organizimi i një samiti të tillë provon se Shqipëria ofron parametra të lartë të sigurisë fizike, logjistike dhe kibernetike për të mirëpritur liderët më të fuqishëm të botës. Ngjarja kalon përtej simbolikës, duke shërbyer si një pranim zyrtar nga aleatët se infrastruktura e Shqipërisë përmbush kushtet bashkëkohore të mbrojtjes."
Gjoni, duke iu referuar "Deklaratës së Përbashkët për Bashkëpunim në Fushën e Mbrojtjes", të nënshkruar në mars të vitit 2025 ndërmjet ministrive të mbrojtjes të Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, tha se ajo e ka pozicionuar Shqipërinë në një pozitë udhëheqëse në mbrojtjen rajonale.
"Shqipëria mund të argumentojë se përfshirja e plotë e Kosovës në strukturat e sigurisë është e vetmja rrugë për të ndalur ndikimet hibride dhe kërcënimet e jashtme në rajon", tha Gjoni.
Duke përdorur shprehjen "Roli i kryeministrit Rama vlerësohet shpesh pozitivisht nga partnerët perëndimorë", Gjoni tha se Shqipëria ka ruajtur një rreshtim 100 për qind të përputhur me politikat e jashtme dhe të sigurisë së BE-së dhe NATO-s, veçanërisht në mbështetjen ndaj Ukrainës dhe sanksioneve ndaj Rusisë.