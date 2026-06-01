Drejtuesja e deritanishme e Spitalit Rajonal Memorial në Fier, Rudina Degjoni, emërohet në krye të QSUNT-së

Fatjon Cuka
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Drejtoresha e Përgjithshme e deritanishme e Spitalit Rajonal Memorial në Fier, Rudina Degjoni, është emëruar drejtoreshë e përgjithshme e Qendrës Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Tiranë (QSUNT), transmeton Anadolu.
Në një njoftim të publikuar nga QSUNT në rrjetet sociale thuhet se Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” priti sot drejtuesen e re të institucionit, Rudina Degjoni.
Ndërkohë, gjatë prezantimit e pranishme ishte edhe ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale e Shqipërisë, Evis Sala.
"Degjoni vjen në krye të QSUNT-së pas një eksperience të gjatë në drejtim dhe menaxhim spitalor, duke sjellë me vete një kontribut të çmuar në administrimin dhe zhvillimin e shërbimeve shëndetësore", thuhet në njoftim.
Sipas njoftimit, ky emërim vjen pas lirimit nga detyra të drejtoreshës së përgjithshme, Anxhela Paparizo.
Spitali Rajonal Memorial në Fier është ndërtuar me mbështetjen financiare të Turqisë. Spitali u hap për shërbim ndaj qytetarëve në fund të majit të vitit 2021 dhe në kuadër të një protokolli bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Turqisë, spitali menaxhohet për një periudhë disavjeçare bashkërisht nga ekipet turke dhe shqiptare.
Degjoni ishte drejtoreshë e përgjithshme e Spitalit Rajonal Memorial në Fier, që nga hapja në vitin 2021. Ajo ka mbajtur edhe më parë poste drejtuese në institucionet e sektorit të shëndetësisë në Shqipëri.