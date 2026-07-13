Dirk Schubel emërohet përfaqësues i ri special i BE-së për Kosovën

Agim Sulaj
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Këshilli i Bashkimit Evropian ka emëruar Dirk Schubel përfaqësues të ri special të BE-së (EUSR) për Kosovën, raporton Anadolu.
Siç bëhet e ditur nga BE-ja, Schubel do të marrë detyrat e tij më 1 shtator 2026 për një mandat fillestar prej dy vjetësh, duke pasuar Aivo Oravin.
Dirk Schubel është shtetas gjerman dhe diplomat i lartë evropian me përvojë të gjerë në një sërë pozicionesh udhëheqëse brenda Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm (EEAS), Komisionit Evropian dhe ka punuar edhe në Ministrinë e Jashtme Gjermane.
Schubel aktualisht shërben si Kryetar i Divizionit të Rusisë në EEAS, ndërsa më parë, ai punoi si i Dërguari Special i BE-së për Partneritetin Lindor nga viti 2022 deri në vitin 2024 dhe drejtoi Delegacionin e BE-së në Bjellorusi nga viti 2019 deri në vitin 2022 dhe në Moldavi nga viti 2009 deri në vitin 2013, ku luajti rol kyç në avancimin e angazhimit të BE-së me fqinjësinë lindore.
Mandati i EUSR përqendrohet në promovimin e një Kosove të qëndrueshme, demokratike dhe shumëetnike duke mbështetur perspektivën e saj evropiane përmes komunikimit dhe shtrirjes së synuar publike. Mandati po ashtu përfshin ofrimin e udhëzimeve politike lokale për Misionin e Sundimit të Ligjit të Bashkimit Evropian në Kosovë (EULEX Kosova) dhe mbështetjen e Dialogut Beograd-Prishtinë për të nxitur stabilitetin rajonal dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë.
Gjithashtu, Këshilli i BE-së sot i zgjati mandatin ekzistues të EUSR për Bosnjë e Hercegovinë, Luigi Soreca për dy vjet të tjera, deri më 31 gusht 2028 “për të siguruar angazhimin e vazhdueshëm diplomatik të BE-së dhe efektivitetin e veprimit të jashtëm të Bashkimit në vend”.