Deputeti shqiptar në Parlamentin e Serbisë me iniciativë për shkarkimin e ministres Paunoviq

Agim Sulaj
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Deputeti i vetëm shqiptar në Parlamentin e Serbisë, Shaip Kamberi, ka dorëzuar kërkesë për shkarkimin e ministres serbe të Administratës Publike dhe Vetëqeverisjes Lokale, Snezana Paunoviq, pas deklaratave të saj për spastrimin etnik në Kosovë, transmeton Anadolu.
Kamberi nëpërmjet rrjeteve sociale sot ka bërë të ditur se iniciativës iu janë përgjigjur edhe 47 deputetë të tjerë të cilët kanë nënshkruar këtë nismë ndërsa në total janë bërë 53 deputetë të opozitës që i kanë dorëzuar kryeminsitrit të Serbisë, Gjurco Macut kërkesën për shkarkimin e ministres Paunoviq.
"Nëse Gjuro Macut refuzon të propozojë shkarkimin e saj, ai do të marrë përgjegjësinë për vazhdimin e mandatit të saj në këtë funksion dhe për normalizimin e një politike të tillë brenda Qeverisë së Serbisë. Fatkeqësisht, iniciativën tonë nuk e kanë mbështetur partitë e pakicave nacionale, të cilat janë pjesë e qeverisë. Pra, shkarkimin e ministres Paunoviq nuk e kanë përkrahur as partia boshnjake e Zukorliqit, as partia boshnjake e Lajiqit dhe as partia hungareze e Pastorit!", shkroi Kamberi.
Paunoviq gjatë një emisioni ka deklaruar se po të ishte në vend të ish-presidentit jugosllav Sllobodan Millosheviq në vitin 1998, do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën.
Kuvendi i Serbisë ka gjithsej 250 deputetë.