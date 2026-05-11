Christian Schmidt largohet nga posti i Përfaqësuesit të Lartë në Bosnjë e Hercegovinë

Adis Karadza
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Pas gati pesë vitesh si Përfaqësues i Lartë për Bosnjë e Hercegovinën, një mandat i bazuar në Aneksin 10 të Marrëveshjes së Paqes të Dejtonit, Christian Schmidt ka marrë një vendim personal për t'i dhënë fund shërbimit të tij në zbatimin e paqes në BeH, njoftoi Zyra e Përfaqësuesit të Lartë, transmeton Anadolu.
Ai e informoi Bordin Drejtues të Këshillit për Zbatimin e Paqes për vendimin e tij dhe kërkoi që ata të fillonin procesin e emërimit të pasardhësit të tij.
"Ai theksoi se do të vazhdojë të shërbejë si Përfaqësues i Lartë gjatë procesit të zgjedhjes së pasardhësit të tij. Duke reflektuar mbi mandatin e tij, i dyti më i gjatë se çdo Përfaqësues i Lartë, ai vuri në dukje se është bërë përparim i konsiderueshëm në përmirësimin e funksionalitetit të institucioneve të BeH-së. Megjithatë, është e qartë se duhet bërë shumë më tepër që BeH-ja të arrijë aspiratat e saj euroatlantike", tha ZPL-ja.
Edhe pse Christian Schmidt kishte shpresuar që fundi i mandatit të tij si Përfaqësues i Lartë do të përkonte me zbatimin me sukses të programit "5+2" dhe mbylljen e ZPL-së, ai thotë se BeH-ja ende nuk ka zbatuar reforma kyçe, prandaj puna e ZPL-së mbetet thelbësore.
"Ai u bëri thirrje qytetarëve dhe udhëheqësve politikë nga të dy entitetet dhe nga të gjitha nivelet e qeverisjes që të intensifikojnë më tej përpjekjet e tyre dhe të punojnë së bashku me pasardhësin e tij për të zbatuar këto reforma dhe për të arritur përparim kyç në rrugën drejt integrimit euroatlantik", thuhet në deklaratë.
ZPL-ja shtoi se vendimet e saj nuk janë përmbysur nga asnjë vendim gjykate. Schmidt theksoi se një bashkësi ndërkombëtare e bashkuar mbetet e domosdoshme për stabilitetin e BeH-së dhe përparimin e saj drejt aspiratave euroatlantike.
"Stabiliteti ekonomik dhe politik i BeH-së si dhe i rajonit më të gjerë të Ballkanit Perëndimor, është me rëndësi thelbësore për sigurinë e përgjithshme evropiane dhe prosperitetin ekonomik. Prandaj, roli i ZPL-së në BeH mbetet i rëndësishëm", tha ZPL-ja.
Christian Schmidt shprehu mirënjohjen e tij të sinqertë për qytetarët e BeH-së, nga të cilët mori mikpritje, ngrohtësi dhe mbështetje të jashtëzakonshme gjatë mandatit të tij.
"Mandati i tij u shënua gjithashtu nga zhvillimi i institucioneve gjyqësore vendase, me gjykatat që vepruan me vendosmëri për të mbrojtur rendin kushtetues dhe ligjor të shtetit. U ndërmorën hapa të rëndësishëm për t'i bërë institucionet vendase më funksionale dhe për të siguruar integritetin e zgjedhjeve", tha ajo.
"Në vitet e ardhshme, nevojiten përpjekje shtesë për të zbatuar të gjitha vendimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe Gjykatës Kushtetuese të BeH-së", thuhet në fund të njoftimit të ZPL-së.