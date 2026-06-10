Bullgaria nuk planifikon ndihmë të mëtejshme ushtarake për Ukrainën

Şeyma Erkul Dayanç
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Bullgaria nuk do të ofrojë ndihmë ushtarake shtesë për Ukrainën sepse ajo nuk mund të kursejë më burime të mëtejshme, tha sot ministri i Mbrojtjes, Dimitar Stojanov, sipas medias bullgare Novinite, transmeton Anadolu.
"Ne nuk po shkelim një vendim të Parlamentit. Vlerësimi im është se ne nuk kemi mundësi të ofrojmë më shumë mbështetje për Ukrainën", tha Stojanov për bTV. Ai tha se Bullgaria ka përmbushur tashmë angazhimet e saj sipas një vendimi parlamentar të miratuar në dhjetor 2022, duke dërguar 13 paketa ndihmë ushtarake në Ukrainë.
Stojanov tha se ai nuk ka marrë asnjë kërkesë të re nga Kievi për ndihmë të veçantë ushtarake që nga marrja e detyrës dhe hodhi poshtë kritikat se qeveria po shpërfill mandatin e parlamentit. Sipas tij, rezoluta parlamentare lejon ndihmën ushtarake vetëm me kërkesë të Ukrainës dhe nëse Bullgaria ka kapacitetin për ta ofruar atë.
Ai bëri një dallim midis ndihmës ushtarake shtetërore dhe eksporteve komerciale të armëve, duke thënë se shitjet nga prodhuesit bullgarë të mbrojtjes vendosen nga industria dhe jo nga qeveria. "Nëse industria bullgare do t'i shesë armë Ukrainës është vendim i industrisë bullgare, jo i Ministrisë së Mbrojtjes", tha ai.
Stojanov shtoi se mbrojtja e aftësive mbrojtëse të vetë Bullgarisë mbetet përparësi dhe tha se rezervat ushtarake të vendit mbeten të sigurta.