Bullgari, fituesi i zgjedhjeve Radev merr mandatin për formimin e qeverisë së re

Melike Pala
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Lideri i koalicionit Bullgaria Progresive, Rumen Radev, i cili fitoi zgjedhjet në vend, ka marrë mandatin për formimin e qeverisë së re, transmeton Anadolu.
Presidentja bullgare, Iliana Iotova, ia dorëzoi mandatin për formimin e qeverisë Radevit, i cili është propozuar për postin e kryeministrit nga Bullgaria Progresive, grupi më i madh parlamentar në Asamblenë e 52-të Kombëtare.
Pas konsultimeve me grupet parlamentare më 5 maj, presidentja Iotova tha se qytetarët i kanë dhënë një besim të madh koalicionit Bullgaria Progresive duke i siguruar një epërsi vendimtare në parlament.
“Pas viteve të krizave të njëpasnjëshme politike, pritjet e qytetarëve bullgarë janë për qeverisje stabile dhe efektive. Këto janë gjithashtu pritjet e partnerëve tanë në gjithë Evropën dhe ndërkombëtarisht”, tha Iotova.
Radev tha se mandati përfaqëson një përgjegjësi të madhe, duke shtuar se votuesit kanë shprehur një preferencë të qartë për institucione stabile dhe qeverisje efektive përmes zgjedhjeve të fundit.
Ai shtoi se “pas viteve të paqëndrueshmërisë politike, qytetarët bullgarë kanë dhënë verdiktin e tyre në zgjedhjet e fundit dhe i kanë dhënë fund krizës politike”.
Radev paraqiti strukturën dhe përbërjen e propozuar të qeverisë së re menjëherë pas marrjes së mandatit.
Kabineti i propozuar përfshin një kryeministër dhe katër zv/kryeministra. Sipas propozimit, vetë Radev do të shërbejë si kryeministër.
Zv/kryeministrat janë Galab Donev, i cili do të jetë gjithashtu ministër i Financave, Aleksandar Pulev, ministër i Ekonomisë, Investimeve dhe Industrisë, si dhe Ivo Petrov dhe Atanas Pekanov.
Kabineti i propozuar përfshin gjithashtu Ivan Demerdzhievin si ministër të Brendshëm, Dimitar Stoyanov si ministër të Mbrojtjes, Velislava Petrova-Chamova si ministre të Jashtme dhe Nikolay Naydenov si ministër të Drejtësisë.
Koalicioni Bullgaria Progresive fitoi zgjedhjet parlamentare të 19 prillit, pas zgjedhjeve të teta parlamentare në vend që nga viti 2021.
Radev, ish-komandant i Forcave Ajrore që shërbeu si president i Bullgarisë nga viti 2017 deri në dorëheqjen e tij në vitin 2026, themeloi koalicionin Bullgaria Progresive në fillim të këtij viti pasi dha dorëheqjen për të kandiduar në zgjedhjet parlamentare.