Britania rikonfirmon mbështetjen për FSK-në dhe rrugën euroatlantike të Kosovës

Agim Sulaj
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Zëvendësministri në detyrë i Mbrojtjes në Kosovë, Gegë Lleshi ka pritur në takim bilateral ministrin e Shtetit për Mbrojtje të Mbretërisë së Bashkuar, Lord Vernon Coaker, i shoqëruar nga ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves dhe delegacioni i tij, transmeton Anadolu.
Siç njofton Ministria e Mbrojtjes, në takim mori pjesë edhe zëvendëskomandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), gjeneralmajor Enver Cikaqi si dhe zyrtarë dhe ushtarakë të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes dhe FSK-së.
Gjatë takimit u konfirmua partneriteti strategjik ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar, si dhe u vlerësua bashkëpunimi i deritanishëm në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë ndërsa theks i veçantë iu kushtua zhvillimit të kapaciteteve profesionale të FSK-së përmes trajnimeve dhe edukimit ushtarak si dhe forcimit të koordinimit në çështjet e sigurisë.
Zv/ministri Lleshi theksoi rëndësinë e mbështetjes së vazhdueshme të Mbretërisë së Bashkuar në rritjen e efikasitetit dhe kapaciteteve të FSK-së si dhe në avancimin e pozitës së Kosovës në arkitekturën euroatlantike të sigurisë.
Gjatë diskutimeve u trajtuan edhe çështje me interes të përbashkët, përfshirë mbështetjen për Ukrainën, rolin e KFOR-it dhe mundësitë për thellimin e bashkëpunimit operacional ndërmjet institucioneve të mbrojtjes.
Po ashtu, u riafirmua përkushtimi i Kosovës për anëtarësim në NATO si dhe gatishmëria për të kontribuuar në operacione paqeruajtëse në bashkëpunim të ngushtë me partnerët ndërkombëtarë.
Të dy palët u dakorduan për vazhdimin e koordinimit dhe për identifikimin e hapave konkretë për thellimin e mëtejmë të partneritetit bilateral ndërmjet dy vendeve në funksion të paqes, stabilitetit dhe sigurisë së përbashkët.