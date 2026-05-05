Bie qeveria në Rumani, parlamenti votoi mosbesim ndaj kryeministrit Ilie Bolojan

Burak Bir
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Kryeministri i Rumanisë, Ilie Bolojan humbi votëbesimin sot në një votim në parlament, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Për rrëzimin e qeverisë së Bolojanit votuan 281 deputetë, raportoi transmetuesi "Antena 3 CNN".
Duke folur gjatë debatit përpara votimit, Bolojan e quajti mocionin "të rremë, cinik dhe artificial". Ai tha se vendet që përballen me kriza të shumëfishta duhet të kërkojnë të konsolidojnë qeveritë në vend që t'i zëvendësojnë ato.
Partia Social Demokrate (PSD) luajti rol vendimtar në miratimin e mocionit. Së bashku me Aleancën për Bashkimin e Rumunëve (AUR), ajo njoftoi javën e kaluar se do të paraqiste mocion të përbashkët mosbesimi kundër qeverisë.
Tensionet ishin rritur midis ish-partnerëve të koalicionit, me PSD-në që distancohej nga qeveria dhe ministrat e saj që jepnin dorëheqjen.
Bolojan e kritikoi këtë veprim, duke e akuzuar PSD-në për destabilizim të qeverisë pa paraqitur plan alternativ qeverisës.