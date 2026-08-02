Autoritetet kosovare zbulojnë një tjetër lokacion në Zubin-Potok ku dyshohet për mbetje mortore

Agim Sulaj
02 gusht 2026•Përditësim: 02 gusht 2026
Policia e Kosovës dhe Prokuroria Speciale kanë bërë të ditur se të dielën është identifikuar një lokacion i ri në fshatin Jabukë në Zubin-Potok, i cili dyshohet se mund të ketë mbetje mortore, transmeton Anadolu.
Në komunikatën e përbashkët nga Policia dhe Prokuroria bëhet e ditur se Prokuroria do t’i paraqesë Gjykatës Themelore në Prishtinë kërkesë për lejimin e zhvarrimit dhe ekzaminimeve të nevojshme.
“Policia e Kosovës në bashkëpunim me Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, në kuadër të veprimeve hetimore që janë duke u zhvilluar lidhur me rastin në Zubin-Potok, njofton se sot, më 2 gusht, gjatë veprimeve në terren është identifikuar një lokacion i dyshuar në fshatin Jabukë, ku dyshohet se mund të ketë mbetje mortore“, thuhet në njoftim.
Tutje bëhet e ditur se pas marrjes së autorizimeve përkatëse nga gjykata, Prokuroria Speciale, në koordinim me Policinë e Kosovës, Drejtoria për Hetimin e Krimeve të luftës dhe institucionet e tjera kompetente do të ndërmarrë veprimet e nevojshme.
Autoritetet kosovare më 28 korrik zbuluan një varr masiv në Kalludër të Zubin-Potokut, ku kanë gjetur mbetje mortore të dyshuara se u përkasin viktimave të luftës së fundit në Kosovë.