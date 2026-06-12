Andonovski: "Roaming si në shtëpi" është një përfitim konkret evropian për qytetarët

Abdulbesar Ademi
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Ministri i Transformimit Digjital i Maqedonisë së Veriut, Stefan Andonovski, ka deklaruar se iniciativa "Roaming si në shtëpi" përfaqëson një përfitim konkret dhe të prekshëm evropian për qytetarët, bizneset dhe ekonominë e vendit, transmeton Anadolu.
Sipas njoftimit të qeverisë, Andonovski mori pjesë sot në takimin ministror mes Komisionit Evropian dhe ministrave të Ballkanit Perëndimor kushtuar iniciativës "Roaming si në shtëpi", i mbajtur përmes videokonferencës.
Në takim u diskutuan elementet kryesore të kornizës negociuese, hapat e ardhshëm të procesit dhe gatishmëria e vendeve të rajonit për t'iu bashkuar regjimit që do të mundësojë përdorimin e shërbimeve mobile në Bashkimin Evropian (BE) me kushte të njëjta si në vendin amë.
Andonovski theksoi se për qeverinë dhe Ministrinë e Transformimit Digjital ky proces paraqet një prioritet të nivelit më të lartë.
"Ne nuk e shohim iniciativën 'Roaming si në shtëpi' vetëm si një proces të harmonizimit rregullator, por si një përfitim konkret dhe shumë të dukshëm për qytetarët tanë, bizneset, studentët, turistët dhe ekonominë në tërësi. Qëllimi ynë është i qartë, ta afrojmë Maqedoninë e Veriut me tregun unik digjital të BE-së dhe të sigurojmë që përfitimet e integrimit evropian të ndihen në mënyrë praktike dhe të drejtpërdrejtë", tha ai.
Ai theksoi se iniciativa ka rëndësi si praktike ashtu edhe strategjike për vendin, pasi do të sjellë kosto më të ulëta për qytetarët dhe kompanitë, komunikim më të lehtë dhe lidhje më të mira, ndërsa njëkohësisht përfaqëson një hap të mëtejshëm drejt integrimit në tregun unik digjital të BE-së.
Ai njoftoi se ministria që në gusht të vitit 2025 ka përgatitur një plan gjithëpërfshirës veprimi për harmonizimin e legjislacionit kombëtar me 'acquis'-in e BE-së në fushën e roamingut dhe komunikimeve elektronike.
Sipas tij, pas analizave të detajuara është përgatitur një paketë ligjore që përfshin ndryshime në Ligjin për komunikime elektronike dhe pesë akte nënligjore.
"Zbatimi i suksesshëm i regjimit 'Roaming si në shtëpi' nuk kërkon vetëm harmonizim ligjor, por edhe gatishmëri praktike dhe bashkëpunim konstruktiv me sektorin e telekomunikacionit", tha Andonovski.
Ai theksoi se Maqedonia e Veriut ka arritur përparim të konsiderueshëm në një periudhë relativisht të shkurtër, duke përgatitur planin e veprimit, grupet e punës, analizat dhe paketën ligjore, e cila tashmë i është dorëzuar Komisionit Evropian për vlerësim.
Ministri shtoi se pas marrjes së mendimit të Komisionit Evropian, negociatat pritet të vazhdojnë pa vonesa, në frymën e partneritetit dhe transparencës.
"'Roaming si në shtëpi' është një përfitim konkret evropian që qytetarët do ta ndiejnë drejtpërdrejt përmes kostove më të ulëta, komunikimit më të lehtë, lidhjes më të mirë dhe më shumë mundësive për qytetarët dhe bizneset", tha Andonovski.