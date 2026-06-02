Ambasadori turk në Tiranë: Kemi marrëdhënie shumë të ngushta me Shqipërinë

Fatjon Cuka
02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Në Tiranë ka filluar Kongresi i 3-të Ndërkombëtar i Shkencave Sociale të Rumelisë, i organizuar nga Universiteti i Rumelisë në Stamboll dhe i mirëpritur nga Universiteti i New Yorkut në Tiranë (UNYT), universitet i Fondacionit Turk Maarif, raporton Anadolu.
I pranishëm në ceremoninë e hapjes në ambientet e kampusit të UNYT-së ishte edhe ambasadori i Turqisë në Tiranë, Baris Ceyhun Erciyes, i cili në fjalën e tij u shpreh se mendon se ky kongres do të jetë shumë i dobishëm.
Ambasadori turk i konsideroi marrëdhëniet mes Turqisë dhe Shqipërisë si shumë gjithëpërfshirëse.
"Kemi marrëdhënie shumë të ngushta me Shqipërinë. Me vizionin e përbashkët të presidentit tonë (Recep Tayyip Erdogan) dhe kryeministrit Edi Rama, kemi qëllime të përbashkëta për të ardhmen e marrëdhënieve tona. Ne jemi aleatë dhe partnerë strategjikë me Shqipërinë. Ekziston një sfond historik shumë i fortë që ka mundësuar zhvillimin e këtyre marrëdhënieve. Njerëzit tanë të biznesit janë shumë aktivë këtu. Ne jemi shumë të fortë në fushën e arsimit. Siç mund ta shihni sot, kemi bashkëpunim shumë të fortë në fushën e shëndetësisë", tha Erciyes, duke folur për marrëdhëniet mes dy vendeve.
Duke theksuar se kur e shohin Shqipërinë sot, ai tha se po kalon një proces shumë serioz ndryshimi.
"Procesi i anëtarësimit në Bashkimin Evropian po përparon me shpejtësi, por krahas kësaj, po kalon edhe në ndryshime shumë të shpejta në fushat e energjisë, ekonomisë, lidhshmërisë dhe turizmit. Sigurisht, ky ndryshim do të reflektohet në marrëdhëniet tona dypalëshe dhe do të ketë ndikim edhe për rajonin", tha ambasadori turk.
Një fjalë përshëndetëse mbajti edhe rektori në detyrë i UNYT-së, Prof. Asoc Ilir Kalemaj, rektori i Universitetit të Rumelisë në Stamboll, Prof. Dr. Mustafa Kara dhe zëvendëspresidenti i Shoqatës Turke të Medias në Internet (TIMBIR), Rifat Sait.
Sipas organizatorëve, kongresi që do të vazhdojë deri më 5 qershor synon të inkurajojë shkëmbimin e njohurive midis studiuesve dhe akademikëve në shkencat sociale, të adresojë çështjet aktuale në këtë fushë dhe të nxisë bashkëpunimin ndërkombëtar dhe shkëmbimin kulturor.