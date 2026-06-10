Alper Aktas emërohet ambasador i Turqisë në Shkup

Büşranur Keskinkılıç
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Alper Aktas është emëruar ambasador i ri në Ambasadën e Turqisë në Shkup, raporton Anadolu.
Sipas informacionit nga burime diplomatike, ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan u ka komunikuar detyrat e reja diplomatëve që do të shërbejnë në përfaqësitë e jashtme të Turqisë dhe që do të kryejnë detyrën e ambasadorit.
Në këtë kuadër, në Ambasadën në Shkup është emëruar Alper Aktas, i cili deri tani ishte ambasadori i Turqisë në Mogadishu.
Ambasadori aktual Fatih Ulusoy ishte në këtë detyrë që nga viti 2024.