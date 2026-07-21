​Aksion në Ujman: Ibër-Lepenci largon objektet e ndërtuara në pronat e ndërmarrjes

Agim Sulaj
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
Me kërkesë të ndërmarrjes Publike Hidroekonomike "Ibër-Lepenc" në zonat përreth Liqenit të Ujmanit në veri të Kosovës është duke u zhvilluar një aksion për rrënimin e disa objekteve të ndërtuara në pronat e ndërmarrjes së Ibër-Lepencit, transmeton Anadolu.
Aksioni, sipas mediave lokale ka nisur në orën 7:30 të mëngjesit, ndërsa atë e kanë konfirmuar edhe autoritetet përkatëse.
Kryeshfi ekzekutiv i Ibër Lepencit, Faruk Mujka ka konfirmuar aksionin, duke bërë të ditur se bëhet fjalë për rrënimin e 11 shtëpive në pronën e kësaj ndërmarrje në liqenin e Ujmanit.
"Inspektorati i Ministrisë së Ambientit është duke e zhvilluar këtë aksion", tha ai.
Mujka bëri me dije se 11 personave që kishin ndërtuar shtëpi në pronën e Ibër Lepencit u ishte kërkuar qysh më 3 korrik të heqin të gjitha gjërat që kanë në këto objekte dhe t'i lirojnë ato deri më 17 korrik.
"Ata nuk e kanë bërë këtë gjë, kështu që ne kemi lajmëruar inspektoratin dhe ata kanë shkuar sot për të kryer punë", tha Mujka i cili shtoi se fillimisht autoritetet do t'i largojnë të gjitha gjërat nga shtëpitë dhe pastaj do t'i rrënojnë ato.
Zëvendësdrejtori i policisë për rajonin e veriut, Veton Elshani ka konfirmuar se policia është duke asistuar në këtë aksion.