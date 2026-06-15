Shkup, mbahet programi i hapjes së projektit të shkollës verore që do të organizohet me mbështetjen e TIKA-s

Dzihat Aliju
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, Shkup, u mbajt programi i hapjes së shkollës verore që do të organizohet për nxënësit e shkollave fillore, raporton Anadolu.
Në programin e hapjes së shkollës verore, e cila do të organizohet nga shoqatat "Ensar" dhe "Kopru" me seli në Shkup, me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Turqisë dhe Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA), morën pjesë përfaqësues të shoqatave, nxënës si dhe familjet e tyre.
Kryetari i Shoqatës "Ensar", Suleyman Baki, në fjalën e tij u uroi suksese nxënësve që do të marrin pjesë në shkollën verore dhe shprehu dëshirën që projekti, i cili vazhdon prej 19 vitesh, të jetë i dobishëm.
Kryetari i Shoqatës "Kopru", Husrev Emin tha se nxënësit që do të marrin pjesë në shkollën verore do të fitojnë përvoja të bukura gjatë programit. Ai falënderoi Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit si dhe TIKA-n për mbështetjen e tyre ndaj projektit.
Shkolla verore, e cila organizohet për herë të 19-të këtë vit, do të zgjasë tre javë.
Në shkollën verore, ku do të marrin pjesë gjithsej 122 nxënës të grupmoshës 7-14 vjeç, do të zhvillohen lëndë të ndryshme, nga jeta e profetit Muhamed, jeta e profetëve, edukimi i vlerave dhe të tjerë.