Турецкие благотворители в Курбан-байрам помогут тысячам людей по всему миру

Международная ассоциация помощи Sadece İnsan («Просто человек») в рамках празднования Курбан-байрам проводит кампанию под девизом «Сближаемся через жертвоприношение» ("Kurbanla Yakınlaş"). Об этом говорится в пресс-релизе организации.

В рамках кампании жертвенное мясо будет распределено среды тысяч семей по всему миру, в том числе в Африке, Азии, на Балканах, кавказском регионе и на Ближнем Востоке.

Основной акцент будет сделан на регионах, страдающих от вооруженных конфликтов и войн, высокого уровня бедности, миграции и гуманитарных кризисов. Среди приоритетных направлений при распределении помощи – семьи в Йемене, палестинские беженцы и мирное население Газы, а также затронутые кризисом жители Ливана.

Мероприятия по распределению жертвенного мяса будут осуществляться прозрачно и с соблюдением всех соответствующих норм командами Sadece İnsan и местными партнерскими организациями. Забой жертвенных животных будет проводиться в соответствии с исламскими обычаями, а распределение мяса будет осуществляться непосредственно среди нуждающихся.

В организации отметили, что жертвоприношение это не просто обряд, но и проявление сострадания, братства и укрепления чувства общности.

«Наш призыв «Сближаемся через жертвоприношение» олицетворяет стремление людей быть ближе ко Всевышнему, своим братьям и сестрам и угнетенным всего мира», -говорится в пресс-релизе.

В ходе всей кампании донорам организации будут предоставляться видео- и визуальные отчеты, а также прозрачная информация о распределении их пожертвований среди нуждающихся.

В «Sadece İnsan» призвали всех благотворителей поддержать инициативу.

В 2024 году организация распределила жертвенное мясо среди более чем полумиллиона человек в 9 странах мира.