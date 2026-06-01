47 турецких университетов вошли в число лучших в мире Рейтинг, опубликованный Центром мировых университетских рейтингов (CWUR), оценил деятельность более 21 000 университетов из 95 стран

В рейтинг лучших университетов мира 2026 года вошли 47 университетов Турции.

Рейтинг, опубликованный Центром мировых университетских рейтингов (CWUR), оценил деятельность более 21 000 университетов из 95 стран.

По итогам оценки был обнародован список 2000 лучших высших учебных заведений мира.

При составлении рейтинга учитывались семь показателей, сгруппированных в четыре категории: образование, трудоустройство, преподавательский состав и исследования.

Университет Хаджеттепе занял 666-е место в мировом рейтинге, заняв наивысшее место среди университетов Турции.

Далее следуют Стамбульский университет (707-е место), Анкарский университет (733-е место), Ближневосточный технический университет (METU) (736-е место), Университет Богазичи (785-е место), Стамбульский технический университет (813-е место), Университет Мармара (939-е место) и Университет Коч (989-е место).

От Турции в список также вошли Университет Эге (1052-е место), Университет Чукурова (1106-е место), Стамбульский университет Джеррахпаша (1127-е место), Университет Билькент (1140-е место) и Университет Гази (1151-е место).

В рейтинг включены и Технический университет Йылдыз (1191-е место), Университет Докуз Эйлюль (1206-е место), Университет Эрlıиес (1265-е место), Университет Газиантепа (1289-е место) и Университет Ататюрка (1351-е место).

Гарвардский университет, получивший высшие оценки по всем показателям, признан лучшим университетом мира. За ним следуют Массачусетский технологический институт (MIT) месте и Стэнфордский университет. На четвертом месте расположился Кембриджский университет, за ним следуют Оксфордский университет, Принстонский университет, Пенсильванский университет, Колумбийский университет, Йельский университет. Замыкает десятку лучших мировых вузов Чикагский университет.