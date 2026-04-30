Global Sumud: на борту 60 судов находятся 345 участников из 39 стран

Международная флотилия Global Sumud сообщила, что на более чем 60 судах, направляющихся в Газу по международным водам Средиземного моря с целью прорыва блокады и доставки гуманитарной помощи, находятся 345 участников из 39 стран.

Представители кризисного штаба флотилии поделились данными о судах и участниках.

39 судов, вышедших из Испании 12 апреля, пополнились еще 20 судами в Италии, и в итоге конвой из 59 судов 26 апреля направился в сторону Газы.

В составе флотилии также находятся два наблюдательных судна, принадлежащих организациям Open Arms и Greenpeace.

Из 345 участников флотилии 178 присоединились в Испании, а 167 — в Италии. Среди участников — 31 турецкий активист.

Имена турецких активистов на борту судов: "Умму Гюльсум Дурмуш, Мустафа Энес Топал, Мухаммед Оздемир, Энвер Озтюрк, Хусейн Йылмаз, Сейит Ахмет Чапан, Али Дениз, Юнус Кава, Шахин Яслык, Мустафа Арслан, Абдульселам Демир, Невзат Ойлек, Невзат Гюзель, Халиль Эрдогмуш, Абдуллатиф Фаслы, Ферзан Чифтчи, Хусейн Шуайб Орду, Сибель Джан Каракоч, Мехмет Йылдырым, Омер Арслан, Фатма Зенгин, Мехмет Ясир Джебеджи, Геркем Дуру, Фатих Генч, Мехмет Атлы, Билали Йылдырым, Мукремин Кесе, Салих Текин, Рамазан Текдемир, Абдуллах Сайдемир, Махмут Чагатай Явуз."

Активисты на борту ранее сообщали, что около 23:00 29 апреля израильские военные начали окружать и преследовать суда в международных водах примерно в 50 милях к западу от острова Крит.

Вскоре после этого активисты заявили о начале вмешательства, а представители флотилии сообщили о потере связи со многими судами.