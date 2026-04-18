«Хезболла» отрицает свою причастность к убийству французского миротворца в Ливане

Ливанская группировка «Хезболла» в субботу, 18 апреля опровергла свою причастность к инциденту, в результате которого погиб один французский солдат и трое других получили ранения; все они служили в составе Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) на юге страны.

В своем заявлении «Хезболла» заявила, что «опровергает любую причастность к инциденту, произошедшему с силами UNIFIL в районе Гандурийя в округе Бинт-Джбейль».



Группировка призвала к осторожности, подчеркнув необходимость «избегать поспешных выводов и обвинений» до полного выяснения обстоятельств инцидента.

«Хезболла» также подчеркнула важность продолжения координации между местными жителями, ВСООНЛ и ливанской армией, особенно в условиях, которые она охарактеризовала как «напряженные» и выразила удивление по поводу того, что назвала «преждевременными обвинениями», заявив, что некоторые стороны поспешили возложить вину, «оставаясь при этом молчаливыми во время израильских атак на силы UNIFIL».



Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в результате нападения на войска UNIFIL один французский солдат погиб, а трое других получили ранения.

«Старший сержант Флориан Монторио из 17-го парашютно-инженерного полка в Монтобане был убит сегодня утром на юге Ливана во время нападения на миссию UNIFIL», — сообщил Макрон в своем посте в американской социальной сети X.



«Все указывает на то, что ответственность за это нападение несет «Хезболла», — добавил он.



UNIFIL сообщила, что начала расследование после того, как одна из ее позиций «попала под обстрел из стрелкового оружия со стороны негосударственных субъектов» в южной деревне Гандурия.