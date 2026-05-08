Трамп анонсировал трехдневное перемирие между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп анонсировал трехдневное перемирие между Россией и Украиной - с 9 по 11 мая. Соответствующий пост американский лидер опубликовал в соцсети Truth.

«С радостью сообщаю о трехдневном прекращении огня (9, 10 и 11 мая) в войне между Россией и Украиной. Празднование в России приурочено ко Дню Победы, но в равной степени оно касается и Украины, поскольку она также сыграла важную роль во Второй мировой войне», - написал Трамп.

По словам президента США, это прекращение огня будет включать в себя приостановку всех боевых действий, а также обмен пленными по 1000 человек из каждой страны.

«Эта просьба была выдвинута лично мною, и я высоко ценю согласие президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского», - отметил он.

«Надеюсь, это станет началом конца очень долгой, кровопролитной и тяжелой войны. Переговоры о прекращении этого крупнейшего со времен Второй мировой войны конфликта продолжаются, и с каждым днем мы все ближе и ближе к цели», - заключил Трамп.