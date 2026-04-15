Число погибших в результате ударов Израиля по Ливану превысило 2 160

Число погибших в результате ударов армии Израиля по Ливану с 2 марта за последние сутки увеличилось на 43 и достигло 2 167 человек.

Армия Израиля продолжает наносить удары по территории Ливана.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения Ливана, с начала атак 2 марта число погибших достигло 2 167, ранения получили 7 061 человек.

Среди погибших - 172 ребенка и 260 женщин.

Также сообщается, что в результате ударов погибли 91 медицинский работник, еще 214 получили ранения.

Отмечается, что шесть больниц выведены из строя, а 108 машин скорой помощи стали непригодными для использования.

В предыдущем заявлении Минздрава Ливана сообщалось о 2 124 погибших.