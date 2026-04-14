Число погибших в результате израильских атак на Газу возросло до 72 336 человек

Число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа, продолжающихся с октября 2023 года, достигло 72 336 человек.

Как сообщили в Минздраве в секторе Газа, за последние 24 часа в больницы эксклава доставлены 11 раненых, а также тела четырех погибших.

Согласно данным ведомства, с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 754 человека, еще 2 100 получили ранения.

Число раненых в секторе Газа с октября 2023 года достигло 172 213 человек.

Отмечается, что под завалами разрушенных зданий в секторе Газа по-прежнему остаются тела тысяч погибших.