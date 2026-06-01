Число погибших в результате атак Израиля в Ливане с 2 марта, возросло до 3 433 человек

Армия Израиля продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней с 17 мая

Число погибших в результате нападений израильской армии на Ливан, совершаемых с 2 марта несмотря на перемирие, увеличилось на 21 человека и достигло 3 433.

Армия Израиля продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней с 17 мая.

Министерство здравоохранения Ливана обнародовало последние данные о количестве погибших и раненых в результате атак Израиля, совершенных с 2 марта.

Согласно этим данным, за указанный период в результате израильских атак погибли 3 433 человека, 10 395 человек получили ранения.

В своем заявлении от 31 мая Министерство здравоохранения сообщило, что в результате атак Израиля на Ливан, начиная с 2 марта, погибли 3 412 человек.