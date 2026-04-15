Число жертв ночных ударов Израиля по Ливану возросло до 16 человек

В результате ударов израильской армии по Ливану, нанесенных с ночных часов, погибли 16 человек.

По данным официального ливанского агентства NNA, израильские силы нанесли удары по ряду населенных пунктов на юге страны. В населенном пункте Дейр Антар (округ Набатия) был разбомблен жилой дом, а в Шебаа — автомобиль и дом.

В поселке Шабриха, относящемся к городу Сур, израильские беспилотники нанесли удар, в результате которого один человек погиб, трое получили ранения. В одном из атакованных домов вспыхнул пожар.

Израильские силы также обстреляли горные районы населенных пунктов Батим и Мансури, а в Бафлии были разрушены многочисленные дома.

Силы гражданской обороны продолжают разбор завалов и поисково-спасательные работы.

На дороге Мусайлих — Набатия беспилотники нанесли удар двумя ракетами по автомобилю, в результате чего погибли два человека.

В населенном пункте Адлун (район Сайды) был нанесен удар по зданию бывшего муниципалитета, есть раненые. Также удару подверглось здание в Энсарии.

В районе Махмудия близ населенного пункта Айшия (округ Джеззин) погибли два человека.

Израильская авиация нанесла удары по населенным пунктам Эрнун, Хош и Калавей на юге страны.

В результате авиаудара по дому в населенном пункте Арабсалим (округ Набатия) погибли два человека.

В восточном регионе Бекаа, в населенном пункте Сухмур, в результате удара погибли три человека из одной семьи.

Еще три человека погибли при авиаударе по населенному пункту Адлун.

Кроме того, израильская артиллерия обстреляла районы Мансури-Калила, Эрнун и Кефр-Тебнит.

Также сообщается, что в результате ударов по населенным пунктам Айтит, Калила и Садикайн в окрестностях Сура погибли по одному человеку.

Ранее, 2 марта, израильская армия заявляла о ракетных пусках с территории Ливана, после чего на севере Израиля были включены сирены тревоги.

Позднее Израиль объявил о начале масштабных ударов по всей территории Ливана, включая столицу Бейрут, а также о расширении наземной операции на фоне интенсивных атак с воздуха и моря.