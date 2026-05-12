Число жертв израильских атак на Ливан возросло до 2882

За последние сутки погибли еще 13 человек - Минздрав Ливана

​​Число погибших в результате атак Израиля на Ливан со 2 марта возросло до 2 882 человек. За последние сутки погибли еще 13 человек.

Министерство здравоохранения Ливана опубликовало обновленные данные о числе погибших и раненых в результате израильских атак, продолжающихся со 2 марта.

Согласно сообщению ведомства, число погибших за указанный период достигло 2 882, а раненых - 8 768.

Сообщается, что среди погибших — 200 детей и 279 женщин. Кроме того, в результате израильских атак погибли 108 медицинских работников, еще 249 получили ранения.

Накануне Минздрав Ливана сообщал о гибели 2 869 человек в результате атак Израиля.