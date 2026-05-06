Число жертв израильских атак на Газу возросло до 72 619

С момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе, то есть с 10 октября 2025 года, погибли 837 человек

Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 619 человек.

Израильская армия продолжает атаки на сектор Газа, несмотря на действующий режим прекращения огня.

В письменном заявлении Министерства здравоохранения палестинского эксклава приводятся последние данные о жертвах израильских атак с октября 2023 года.

Согласно сообщению, за последние 24 часа в больницы Газы доставили четверых погибших, в том числе тело одного человека, которое удалась извлечь из-под завалов. Кроме того, в больницы были доставлены 16 палестинцев с ранениями.

С 10 октября 2025 года, то есть с момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе, в результате израильских атак погибли 837 человек, 2381 получили ранения, а из-под завалов разрушенных зданий удалось извлечь тела 769 погибших.

Общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 72 619 человек, а раненых - до172 484.

Сообщается, что тысячи тел погибших до сих пор остаются под обломками разрушенных зданий.