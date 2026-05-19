Число жертв израильских атак в Ливане достигло 3073

Армия Израиля 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану

В результате удара израильской армии по южному ливанскому поселку Харуф, несмотря на действующее перемирие, были ранены два человека, которые готовили раздачу хлеба населению.

По данным ливанского агентства NNA, израильский беспилотник утром атаковал автомобиль муниципалитета рядом со зданием администрации в населенном пункте Харуф, провинция Набатия.

Сообщается, что в результате удара пострадали член муниципалитета и еще один человек, готовившие раздачу хлеба для жителей. Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.

Также отмечается, что израильская авиация нанесла удары по району Шеххабия в Тире и высотам Райхан в районе Джеззин, а артиллерия обстреляла район Арида-Деббин в Марджаюне.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, с 2 марта в результате израильских атак в стране погибли 3 020 человек.