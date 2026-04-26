Число жертв атак Израиля на Ливан со 2 марта возросло до 2509

Министерство здравоохранения Ливана обнародовало данные о погибших и раненых в результате израильских атак со 2 марта текущего года

Согласно этим данным, число погибших в результате израильских атак за отчетный период достигло 2509 человек, а раненых — 7755.

Между тем, израильская армия продолжает свои атаки, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля.