Украина: в воздушном пространстве страны обезврежены 142 БПЛА

Местные власти сообщили, что в результате массированных атак беспилотников и артиллерии в нескольких областях Украины погибли 2 человека и пострадали не менее 19 человек

Воздушные силы ВС Украины сообщили об атаке территорий 163 ударных БПЛА, из которых 142 были сбиты или подавлены силами ПВО.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 142 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны", – говорится в сообщении в Телеграм.

В сообщении отмечается, что зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в 2 местах.

В Херсонской области в результате удара по маршрутному такси погибли 2 человека и 7 получили ранения, сообщил глава городской военной администрации Ярослав Шанько.

В Харьковской области пострадали 6 человек, среди них ребенок, в результате атаки беспилотников по частному сектору, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В Днепропетровской области пострадали 3 человека в результате почти 20 атак беспилотников и артиллерии, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

В Харькове также пострадали 3 человека после удара БПЛА по многоэтажному дому, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.