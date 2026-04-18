Турция и Демократическая Республика Конго предпринимают шаги по углублению сотрудничества

Президент Эрдоган в ходе встречи с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди отметил, что Турция прилагает усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди заявил, что усилия по развитию двусторонних отношений, в первую очередь по увеличению объема торговли между двумя странами, будут продолжены, и что они будут и впредь предпринимать шаги по углублению сотрудничества.



Управление коммуникаций президентской администрации опубликовала сообщении о встрече Эрдогана с Чисекеди, состоявшейся в рамках Анталийского дипломатического форума 2026 в конференц-центре NEST в туристическом районе Белек. Агентство «Анадолу» выступает в качестве «глобального информационного партнера» форума.



В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Демократической Республикой Конго, а также региональные вопросы.



Президент Эрдоган заявил, что усилия по развитию двусторонних отношений, в первую очередь по увеличению объема торговли между двумя странами, будут продолжаться. Турция будет и впредь предпринимать шаги по углублению сотрудничества.



Глава государства, повторил, что Турция поддерживает усилия по обеспечению прочного мира и стабильности в Демократической Республике Конго. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что за значительной частью продолжающихся в регионе войн стоит угрожающая и агрессивная позиция Израиля и Турция прилагает усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе.

