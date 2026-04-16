Трамп: Израиль и Ливан договорились о 10-дневном перемирии, которое начнётся в четверг вечером

Президент США поручил вице-президенту Дж. Д. Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и начальнику штаба Дэну Кейну работать с обеими сторонами над достижением прочного мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан по итогам недавних переговоров в Вашингтоне договорились о введении 10-дневного перемирия, которое начнётся в четверг, 16 апреля в 21:00 по Гринвичу.

«Я только что провел отличные беседы с уважаемым президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху», — сказал Трамп, добавив, что оба лидера согласились официально объявить перемирие в попытке достичь мира между своими странами.

Это объявление последовало за переговорами при посредничестве США между ливанской и израильской делегациями, которые состоялись во вторник в Государственном департаменте в Вашингтоне, округ Колумбия. Ливанская группировка «Хезболла» не была представлена на встрече и отвергла эту инициативу.

Он добавил, что поручил вице-президенту Дж. Д. Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну работать с обеими сторонами над достижением прочного мира.

«Для меня было честью разрешить 9 войн по всему миру, и это будет моя 10-я», — сказал Трамп.