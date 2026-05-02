Трамп заявил о возможной «смене власти» на Кубе на фоне напряженности с Ираном

Президент США также сделал заявления о военной активности и реакции Гаваны

Президент США Дональд Трамп на фоне роста международной напряженности заявил о Кубе как о стране, где «вскоре может смениться власть».

Как сообщает Fox News, Трамп выступил с этими заявлениями во время речи во Флориде, сделав комментарии о Кубе в шутливом тоне.

Он назвал Кубу страной, «где они могут в скором времени взять управление в свои руки», добавив, что у государства есть «проблемы».

Трамп также заявил: «Когда мы возвращаемся из Ирана, наши авианосцы, возможно, USS Abraham Lincoln, могут стать на якорь у побережья, и они скажут: “Большое спасибо, мы сдаемся”».

Во время его выступления в зале звучал смех, при этом Белый дом пока не уточнил, носили ли эти заявления серьезный характер.

Ранее, 13 апреля, Трамп заявлял, что после вопросов, связанных с Ираном, США «обратят внимание» и на Кубу, отметив, что страна «много лет управляется ужасно» и что Вашингтон «может заняться ею позже».

В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что в случае возможного вторжения США страна будет сопротивляться: «Если это произойдет, будет конфликт, будет борьба. Мы будем защищаться, и если придется умереть — мы умрем».