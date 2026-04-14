Трамп: в течение двух дней в Пакистане могут состояться новые переговоры между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух дней в Пакистане могут состояться новые переговоры между США и Ираном.

В кратком телефонном интервью американской газете New York Post президент США Трамп высказал свои соображения по поводу напряженности в отношениях между США и Ираном.

Отвечая на вопрос о том, что будет после провалившихся в минувшие выходные переговоров в столице Пакистана Исламабаде, Трамп дал понять, что может состояться новый раунд переговоров.

Трамп сказал корреспонденту New York Post, который в настоящее время находится в Исламабаде: «Вам действительно стоит остаться там, потому что в ближайшие два дня может что-то произойти, и мы склонны туда поехать. Это возможно, знаете почему? Потому что (начальник Генерального штаба Пакистана) маршал (Асим Мунир) отлично справляется со своей работой».