США объявили о введении морской блокады иранских портов

CENTCOM сообщил о начале операции в Персидском и Оманском заливах по распоряжению Дональда Трампа

Центральное командование США (CENTCOM) объявило о введении морской блокады в отношении всех судов, заходящих в иранские порты или выходящих из них. Ограничения вступят в силу 13 апреля в 17:00 по турецкому времени.

В заявлении, опубликованном на платформе социальной сети американской компании X, отмечается, что морская блокада иранских портов начнется уже сегодня.

«Силы CENTCOM, в соответствии с указанием президента Дональда Трампа, начнут с 10:00 по восточному времени США 13 апреля применять блокаду в отношении всего морского трафика, входящего в иранские порты и выходящего из них», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что меры будут «нейтрально» применяться ко всем судам любых стран, заходящим в порты Ирана или покидающим их, включая акватории Персидского и Оманского заливов.

При этом уточняется, что силы CENTCOM не будут препятствовать прохождению судов через Ормузский пролив, если они направляются в порты за пределами Ирана или следуют из них.