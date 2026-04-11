США, Иран и Пакистан продолжают трехсторонние переговоры в Исламабаде

11 апреля поздно вечером в Исламабаде возобновился новый раунд трехсторонних переговоров между США, Ираном и Пакистаном, сообщили агентству «Анадолу» источники в пакистанском правительстве.



По словам источников, нынешний раунд начался после перерыва на ужин, ближе к полуночи, и, вероятно, продлится до второго дня.



Высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил, что трехсторонние переговоры в очном формате «продолжаются».



Ранее, в ходе первых двух раундов, стороны сначала вели непрямые переговоры, которые привели к личным переговорам.



Как указали источники, перед перерывом на ужин стороны обменялись письменными текстами, что свидетельствует об осторожном прогрессе в этом диалоге, от которого зависит многое.



Делегацию США возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс, которого сопровождают специальный посланник Стив Виткофф и старший советник Джаред Кушнер.



Иранскую сторону представляют спикер парламента Мохаммад Багер Калибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи и высокопоставленный чиновник по вопросам безопасности Али Багери Кани.

Высокопоставленные пакистанские чиновники содействуют переговорам, позиционируя Исламабад в качестве ключевого посредника в этом процессе.



По данным иранского государственного информационного агентства IRIB, группы экспертов от американской и иранской сторон вели переговоры на техническом уровне в рамках специализированных комитетов.



В сообщении также отмечается, что переговоры вступили в «деликатную фазу».



Источники, близкие к иранской делегации, на которые ссылаются государственные СМИ, указали на «упорные разногласия» в позициях обеих сторон, охарактеризовав то, что они назвали «максималистским подходом» со стороны США, как публично, так и за закрытыми дверями.



Пакистан принимает в Исламабаде переговоры, направленные на прекращение более широкого регионального конфликта на фоне хрупкого двухнедельного перемирия, достигнутого ранее на этой неделе.