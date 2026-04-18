Совбез Ирана: При продолжении морской блокады со стороны США, Иран заблокирует Ормузский пролив

Тегеран опубликовал письменное заявление о ситуации в Ормузском проливе, а также о переговорах с США и процессе перемирия

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что препятствование проходу судов со стороны США, в том числе посредством морской блокады, будет рассматриваться как «нарушение перемирия», Иран, в свою очередь, не допустит «условного и ограниченного» открытия Ормузского пролива.



Высший совет национальной безопасности опубликовал письменное заявление о ситуации в Ормузском проливе, а также о переговорах с США и процессе перемирия.



Отмечая, что переговоры с США при посредничестве Пакистана не принесли результатов из-за «чрезмерных требований» Вашингтона, в заявлении говорится: «В последние дни, когда командующий пакистанской армией (начальник Генерального штаба Асим Мунир) находился в Тегеране в качестве посредника и посредника в переговорах, американцы представили новые предложения. Иран изучает эти предложения и пока не дал ответа».



Отмечается, что иранская делегация «не пойдет на уступки» в переговорах с США и «не отступит от прав своего народа».

Совбез Ирана напоминает, что после достижения перемирия в Ливане пролив Ормуз был открыт для прохода исключительно торговых судов до окончания перемирия.



«Большая часть оборудования американских военных баз в регионе Персидского залива доставляется судами, проходящими через Ормузский пролив, и это представляет угрозу для национальной безопасности Ирана и всего региона, Иран намерен контролировать и регулировать движение судов через Ормузский пролив до тех пор, пока война не закончится окончательно и в регионе не будет установлен прочный мир».



Суда, проходящие в ходе этого процесса, должны «оплачивать расходы, связанные с обеспечением безопасности, охраны и защиты окружающей среды, в соответствии с правилами, объявленными Ираном».



В заявлении также говорится о попытках США ввести морскую блокаду: «До тех пор, пока США продолжают препятствовать проходу вражеских судов и применять такие методы, как морская блокада, Иран будет рассматривать это как нарушение перемирия и не будет допускать условное и ограниченное открытие Ормузского пролива».